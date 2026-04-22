Inter rivoluzione estiva | addio a Frattesi e ai pilastri storici

L’Inter si prepara a una rivoluzione estiva, con una serie di uscite pianificate al termine della stagione. La società ha deciso di mettere fine ai contratti di alcuni giocatori considerati pilastri storici, tra cui il centrocampista Frattesi. La strategia prevede anche l’ingaggio di nuovi elementi per rinnovare la rosa e adattarla alle esigenze future. Questi cambiamenti sono parte di un progetto più ampio di ristrutturazione della squadra.

L’Inter sta delineando un piano di profonda ristrutturazione per la prossima estate, con l’obiettivo di ringiovanire il gruppo attraverso diverse uscite strategiche al termine della stagione attuale. Tra i nomi destinati a lasciare il club figurano Davide Frattesi, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, in un movimento che mira a bilanciare l’età media della rosa dopo gli anni di dominio nazionale. La ricerca di un equilibrio tattico per Davide Frattesi. Il caso più definito riguarda la posizione di Davide Frattesi, la cui partenza sembra essere ormai una realtà imminente per favorire il percorso professionale dell’atleta. Sotto la guida tecnica...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, rivoluzione estiva: addio a Frattesi e ai pilastri storici Notizie correlate Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio guidano la rivoluzione estiva: due pilastri in uscita, questi i nomi sul taccuinodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Barella e Bastoni, di fronte a proposte irrinunciabili, potrebbero essere sacrificati in estate. Frattesi Inter, Moretto lancia l’indiscrezione: il centrocampista può partire durante la sessione estivadi Lorenzo VezzaroFrattesi Inter: Matteo Moretto lancia l’indiscrezione sul futuro dell’azzurro e svela il forte interesse di una squadra di Serie A... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pavard destinato a tornare all'Inter! In Francia lo bocciano: Un fallimento pazzesco!; L’Inter di Chivu tra l’emergenza in regia e i piani per il futuro: le mosse per sostituire Calhanoglu e l’assalto a Koné; Inter, la rivoluzione estiva passa dalla trequarti. Non solo Nico Paz: nel mirino anche questi 2 attaccanti; Venezia, si rinsalda l'asse con l'Inter: in cambio del ritorno di Stankovic, può arrivare Diouf. Inter, Calhanoglu da sacrificabile a imprescindibile: il mese che ha convinto Chivu a tenersi stretto il turcoLa prestazione in Coppa Italia contro il Como ha cancellato ogni dubbio dell'Inter e in Chivu sulla necessità di trattenere Calhanoglu ... sport.virgilio.it Mercato Inter, rivoluzione in difesa? Fabrizio Romano fa chiarezzaL’Inter si prepara alla sfida in semifinale di Coppa Italia contro il Como. Christian Chivu dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, ma potrà contare sull’apporto di Bisseck. Il tedesco è rientrato da ... spaziointer.it Coppa Italia, Atalanta-Lazio 0-0 dopo i primi 45', la vincente va in finale con l'Inter All'andata finì 2-2. I nerazzurri vincono il ritorno della semifinale a San Siro per 3-2, dopo lo 0-0 dell'andata. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook Il pensiero di Vieri sugli attaccanti #Inter #Vieri #Esposito #Thuram #Lautaro x.com