Accademia Mazzarinese trionfa | doppietta di Terrana e salvezza netta

L’Accademia Mazzarinese ha ottenuto una vittoria decisiva nella partita contro il Santa Croce Soccer, conclusa con il punteggio di 3-0. La sfida, valida per i play out, si è giocata in una giornata importante per la squadra, che ha centrato una doppietta di Terrana. Con questa vittoria, la squadra ha consolidato la propria posizione in classifica, assicurandosi la salvezza nel campionato di Prima Categoria.

L’Accademia Mazzarinese ha messo al sicuro la propria posizione nella Prima Categoria superando il Santa Croce Soccer con un punteggio di 3-0 durante la sfida decisiva per i play out. Il successo, ottenuto in una giornata carica di tensione agonistica, garantisce alla squadra la permanenza nel campionato dopo una stagione caratterizzata da notevoli difficoltà e sfide impegnative. Il dominio sul campo e i protagonisti del trionfo. La partita si è risolta grazie a una prestazione convincente dei ragazzi dell’Accademia Mazzarinese, che hanno saputo gestire l’inerzia del match fin dai primi momenti. La scintilla della vittoria è stata accesa da Terrana, autore della prima rete che ha sbloccato il confronto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Accademia Mazzarinese trionfa: doppietta di Terrana e salvezza netta Prima categoria. Impresa Accademia Mazzarinese: battuta la Casmenarum 2-1 con doppietta di Gallo; paL’Accademia Mazzarinese ha centrato un’impresa di rilievo nel campionato di Prima categoria, battendo 2-1 la Casmenarum Comiso, terza in classifica,... Eccellenza, Jesina trionfa: doppietta Massei affonda Montegranaro e ipoteca la salvezza ospite.La Jesina piega il Montegranaro con una doppietta di Filippo Massei, affondando le speranze di salvezza della squadra marchigiana in un match...