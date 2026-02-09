Il caro carburanti non si ferma | dopo la breve tregua il prezzo del gasolio torna a salire

Il prezzo del gasolio torna a salire su tutta la rete italiana. Dopo una breve pausa, i prezzi dei distributori si sono ripresi, facendo nuovamente salire i costi per chi deve fare il pieno. La situazione resta difficile per le famiglie e le imprese che devono fare i conti con i rincari.

Dopo una breve pausa, il prezzo del gasolio è tornato a salire su tutta la rete di distribuzione italiana. Un piccolo rialzo che, complice gli aumenti delle ultime settimane, alla lunga sta diventando un macigno per le tasche degli italiani. Gasolio in movimento: il rialzo che non fa rumore. La spinta arriva da lontano, dalle quotazioni internazionali del petrolio che riprendono quota. Alla pompa, l'effetto è tutto sommmato misurato, ma reale. Secondo Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ritoccato verso l'alto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del diesel. Davanti a questo rincaro, il gasolio self service viaggia ora su una media nazionale di 1,695 euro al litro.

