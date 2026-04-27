Carabinieri subacquei a Venezia

Nella mattinata di domenica 26 aprile, i carabinieri del centro subacquei di Genova, insieme ai militari del nucleo nanti, hanno effettuato un’ispezione in alcuni canali di Venezia. L’intervento è stato condotto in collaborazione con un’associazione di gondolieri sommozzatori, con l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali materiali inquinanti. L’attività si è svolta nell’ambito di controlli ambientali nelle acque della città.

I carabinieri del centro subacquei di Genova, coadiuvati dai militari del nucleo natanti, nella mattinata di domenica 26 aprile hanno ispezionato assieme all’associazione gondolieri sommozzatori alcuni canali di Venezia per supportare l’associazione in caso di rinvenimento di materiale inquinante.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

Droni subacquei e railgun. Ecco su cosa sta puntando la US NavyLa US Navy sta riportando in primo piano programmi che incidono sulla sua postura operativa.

Crollo sul Trigno: subacquei della Guardia Costiera scavano tra i detritiLe operazioni di ricerca per individuare Domenico Racanati, l’uomo di 53 anni scomparso il 2 aprile a seguito del crollo del viadotto sul fiume...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Gondolieri sub in immersione con i Carabinieri di Genova e Venezia; Gondolieri e Carabinieri ripuliscono i canali; Rifiuti nei canali, oltre una tonnellata recuperata da gondolieri sommozzatori e carabinieri: ora l'analisi per risalire agli ecovandali.

Carabinieri Sub e gondolieri sommozzatori: ispezionati e puliti canaliI Carabinieri hanno recuperato oltre una tonnellata di rifiuti dai canali di Venezia in un'operazione congiunta di bonifica ambientale. lavocedivenezia.it

Rifiuti nei canali, oltre una tonnellata recuperata da gondolieri sommozzatori e carabinieri: ora l'analisi per risalire agli ecovandaliVENEZIA - Raccolta oltre una tonnellata di rifiuti nella giornata di oggi, domenica 26 aprile, nei canali di Venezia. A ripulire i fondali sono stati i gondolieri sommozzatori insieme ... ilgazzettino.it

Operazione del Nucleo Carabinieri Subacquei Genova e Nucleo Sdai Marina Militare La Spezia - facebook.com facebook

Domenica 26 aprile tornano i Gondolieri Sub con una nuova missione di pulizia dei rii cittadini, operando insieme al Nucleo Carabinieri Subacquei di Genova e al Nucleo Natanti dei Carabinieri di Venezia! Dalle 8 alle 14, salvo condizioni meteo avverse, x.com