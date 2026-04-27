Carabinieri subacquei a Venezia

Da veneziatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di domenica 26 aprile, i carabinieri del centro subacquei di Genova, insieme ai militari del nucleo nanti, hanno effettuato un’ispezione in alcuni canali di Venezia. L’intervento è stato condotto in collaborazione con un’associazione di gondolieri sommozzatori, con l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali materiali inquinanti. L’attività si è svolta nell’ambito di controlli ambientali nelle acque della città.

I carabinieri del centro subacquei di Genova, coadiuvati dai militari del nucleo natanti, nella mattinata di domenica 26 aprile hanno ispezionato assieme all’associazione gondolieri sommozzatori alcuni canali di Venezia per supportare l’associazione in caso di rinvenimento di materiale inquinante.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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