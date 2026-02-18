Carabinieri al via il concorso per 898 allievi marescialli | come partecipare
I Carabinieri hanno annunciato l’apertura del 16° concorso per 898 allievi marescialli, a causa dell’esigenza di rafforzare il personale. Le candidature sono già online e i candidati devono rispettare alcuni requisiti specifici. La selezione prevede prove scritte, pratiche e orali, e i candidati devono inviare la domanda entro una scadenza precisa. La procedura mira a trovare giovani motivati pronti a intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla data stabilita sul sito ufficiale.
Domande aperte per i giovani tra i 17 e i 26 anni. Percorso formativo triennale con laurea e incarichi di responsabilità al termine degli studi Sono aperte le candidature per il 16° concorso destinato al reclutamento di 898 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Dal 18 febbraio al 19 marzo i giovani interessati potranno presentare la domanda di partecipazione online attraverso l’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma, avviando così un percorso di crescita personale e professionale orientato al servizio della collettività. Il bando è rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 17 e i 26 anni, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o in grado di conseguirlo entro l’anno scolastico 20252026.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
