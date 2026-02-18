Concorso per reclutare per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri

Il concorso per reclutare 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri è stato annunciato a causa della necessità di rafforzare la forza di polizia. La possibilità di candidarsi è aperta dal 18 febbraio al 19 marzo, offrendo a giovani interessati un’opportunità concreta di entrare nelle file dell’Arma. Per partecipare, bisogna rispettare alcuni requisiti e presentare la domanda online. Le selezioni prevedono prove scritte e pratiche, con l’obiettivo di trovare candidati motivati e pronti a impegnarsi. La scelta finale si svolgerà nelle prossime settimane.

“Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento”, dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana, di efficienza fisica, accertamenti psico- fisici e attitudinali e, infine, la prova orale).🔗 Leggi su Napolitoday.it

