Un viaggio tra legalità e natura | i bambini alla scoperta del Comando Provinciale dei carabinieri di Modena

Mercoledì 15 aprile, le classi di quinta elementare dell’istituto “Giacomo Leopardi” hanno visitato il Comando Provinciale dei carabinieri di Modena. L’ingresso delle scolaresche ha permesso ai bambini di conoscere da vicino le attività delle forze dell’ordine e di vedere gli spazi del comando. La giornata ha visto i militari accogliere i giovani visitatori, offrendo un’occasione di confronto tra legalità e ambiente naturale.

Nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, il Comando Provinciale dei carabinieri di Modena ha aperto le proprie porte alle classi di quinta elementare dell’istituto “Giacomo Leopardi", trasformandosi in un’aula speciale ove i bambini sono stati accolti dai militari con calore e professionalità.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Tra storia, leggenda e natura. Viaggio alla scoperta dei tesoriTorna la grande bellezza fra storia, leggenda e spazi verdi firmata Fai, il 20 e 21 marzo la Brianza Est apre le porte dei propri tesori per le... Domizi visita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, in vista del rinnovo del servizio.Il generale di corpo d’armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pasquetta blindata nel Cagliaritano: controlli a tappeto e un arresto per furto a Monserrato; Cirò Marina, i carabinieri incontrano gli studenti del Gangale; Il vaso di Pandora: alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria quasi mille studenti protagonisti di un confronto su legalità, rispetto e partecipazione. Un viaggio tra legalità e natura: i bambini alla scoperta del Comando Provinciale Carabinieri di ModenaNella giornata di ieri, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha aperto le proprie porte alle classi di 5^ elementare dell’istituto Giacomo Leopardi, trasformandosi in un’aula speciale do ... sassuolo2000.it In Sicilia, un viaggio tra terre di lotta e di legalitàViaggiare significa anche comprendere, ripercorrendo tappe in luoghi che hanno assunto un significato legato a fatti storici, il valore di momenti storici, collettivi, fissati nella memoria ... huffingtonpost.it Cerimonia al Comando Provinciale: riconoscimento per anni di servizio e dedizione - facebook.com facebook Sì è tenuta questa mattina, presso l’Aula Magna del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, l’Assemblea Regionale della Fns Cisl, con la partecipazione del Segretario nazionale Fns Cisl, Roberto Bombara. Si è parlato, tra l’altro, del nuovo ordina x.com