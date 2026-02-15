Elba i Carabinieri aprono la caserma ai bambini | lezione di legalità e sicurezza tra impronte e sirene

I Carabinieri di Elba hanno deciso di aprire la caserma ai bambini per insegnare loro i valori della legalità e della sicurezza, dopo aver ricevuto numerose richieste da parte delle scuole locali. Quindici studenti della scuola primaria San Rocco di Portoferraio hanno visitato la caserma, provando a toccare con mano le attrezzature e ascoltando storie dal vivo sui compiti dei militari.

