Il centrosinistra aveva trovato un elemento che sembrava mantenere compatte le sue fila: il 25 aprile, la ricorrenza dell’antifascismo. Tuttavia, questa unità si è incrinata quando si sono aperti i dibattiti sulla narrazione storica legata alla Resistenza. La discussione ha portato a divisioni e divergenze tra le diverse forze politiche, mettendo in discussione un punto che sembrava saldo nel tempo.

C’era una cosa, una, che teneva unito il centrosinistra: il 25 aprile con la sua strumentale retorica sull’antifascismo di ritorno. Ora non c’è più. Il campo largo si è sfaldato perfino sulla Liberazione. Tra le opposizioni è un tutti contro tutti, uno manda al diavolo l’altro, che replica, poi interviene un altro ancora di un altro partito. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, su X scrive: «Tino è un professore in pensione, ha poco più di ottant’anni, è un nostro militante di Bologna e siamo fieri della sua passione civile. Voleva partecipare al 25 aprile con una bandiera italiana, una europea, una ucraina. Lo hanno bloccato e allontanato. Quattro ragazzi hanno impedito a un cittadino di entrare nel corteo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Capolavoro campo largo: riesce ad andare in pezzi perfino sulla Resistenza

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