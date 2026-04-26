Eduardo De Gregorio è il giudice che, vent’anni fa, emise l’assoluzione di Gianluca Rocchi nel procedimento napoletano legato a Calciopoli. In quell’occasione, il giudice si espresse sulla capacità di rinnovare il calcio, affermando che lo sport del pallone non sarebbe stato in grado di evolversi nel modo desiderato. La sua decisione ha rappresentato un momento chiave nel quadro giudiziario di quella vicenda.

Eduardo De Gregorio è il giudice che, vent’anni fa, assolse Gianluca Rocchi nel filone napoletano di Calciopoli. Lo fece perché le prove non reggevano, e lo ha ribadito a La Repubblica con la nettezza di chi non ha nulla da ritrattare: “Le prove portate in giudizio dall’accusa non erano adeguate a sostenere la condanna”. In quanto assolto, Rocchi era legittimamente autorizzato a proseguire la carriera sia come arbitro sia come dirigente dell’AIA: “Poi si possono fare valutazioni di opportunità, ma non spettano a noi”. Parole che pesano, oggi più che mai. Perché Rocchi, che dopo quell’assoluzione ha scalato la piramide arbitrale fino a diventare designatore di Serie A e B, si ritrova di nuovo indagato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Gregorio, il giudice che assolse Rocchi a Calciopoli: “Il calcio non è in grado di rinnovarsi”

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