In città sta tornando di moda il caschetto da principessa, un taglio che sembra aver riconquistato il cuore di molte donne. È un stile che si fa notare da tempo, con linee semplici e un tocco di eleganza naturale. Molte si affidano ai parrucchieri per avere un look che richiama gli anni passati, ma con un’aria moderna e disinvolta.

C’è un taglio chic in città che si sta facendo notare. In realtà si fa notare da un po’ di tempo..Questo caschetto si è fatto strada tra i tagli capelli corti dell’inverno 2026, con nonchalance e un’eleganza disinvolta. Si tratta del famoso Princess Bob e a renderlo virale è stata in primis Olympia di Grecia e Danimarca, nipote dell’ultimo re di Grecia, Costantino II. Oltre due anni fa. Classe 1996 e nata il 25 luglio a New York sotto il segno del Leone, Olympia ha contribuito a renderlo subito amatissimo. Non stiamo quindi parlando di un taglio “nuovo” nel senso di mai conosciuto prima di adesso, ma di un taglio classico e rigoroso portato però con una nuova attitude. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Taglio capelli déjà vu: anatomia del caschetto da principessa

Il caschetto curvo, noto anche come Rounded Bob, è un taglio di capelli versatile e di tendenza che valorizza i lineamenti e dona un aspetto più fresco e giovane.

