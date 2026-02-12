A New York, la scena si infiamma quando Pamela Anderson arriva alla sfilata di Tory Burch. La ex bagnina di Baywatch si presenta con un look semplice, ma irresistibile: volto acqua e sapone, un maxi caschetto mosso in

N ew York Fashion Week: i flash impazziscono appena appare lei, Pamela Anderson, da Tory Burch. La ex bagnina di Baywatch è ufficialmente la musa di una nuova consapevolezza, capace di ribaltare i codici del glamour in viso acqua e sapone, incorniciato da un taglio di capelli e un biondo d’autore. Pamela Anderson, il ritorno al biondo platino: ai Golden Globe 2026 vince il fascino del raccolto X Pamela Anderson, bixie cut da diva in front row. A 58 anni, la star americana riscrive i canoni beauty con la disinvoltura di chi ha finalmente trovato il proprio centro. Succede nel front row di Tory Burch dove, con il suo taglio di capelli stile Marilyn contemporanea, regala ai fan una nuova lezione di minimalismo radicale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il viso acqua e sapone è incorniciato da un taglio e un colore di capelli super cool: un maxi caschetto mosso in "Blonde Pearl", un biondo platino da diva

