Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile 2026, la viabilità a Roma ha registrato diversi blocchi e rallentamenti. Si segnalano congestioni e chiusure parziali sulla A1, sul GRA e sulle strade consolari. La circolazione lungo queste arterie principali ha subito forti pressioni, creando disagi per gli automobilisti che percorrevano l’area metropolitana e le vie extraurbane. La situazione rimane sotto osservazione.

Il flusso veicolare nell’area metropolitana capitolina e sulle principali direttrici extraurbane sta attraversando una fase di forte pressione nel tardo pomeriggio di questo venerdì 17 aprile 2026. I dati monitorati da Astral infomobilità, servizio della Regione Lazio, evidenziano criticità diffuse che interessano sia l’autostrada A1 in direzione Napoli, sia i principali nodi del Grande Raccordo Anulare e delle arterie consolari. La congestione sui nodi strategici tra Roma e la provincia. Lungo la dorsale A1 Roma-Napoli, le difficoltà di percorrenza si concentrano nel tratto compreso tra il bivio per Roma Sud Valmontone e la direzione verso Napoli, dove il traffico risulta rallentato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: blocchi su A1, GRA e consolari nel pomeriggio

attivisti bloccano la strada a roma

Notizie correlate

Caos stradale nel Lazio: blocchi e incidenti su GRA, Pontina e AppiaLa rete stradale che collega la Capitale alle province limitrofe sta affrontando una mattinata di forte pressione, con diversi rallentamenti...

Roma nel caos: A1 e strade consolari bloccate, ecco i punti criticiLa mobilità nell’area metropolitana di Roma e lungo le principali arterie del Lazio presenta diverse criticità questo mercoledì 8 aprile 2026, con...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Via Roma ancora nel caos. I lavori bloccano il traffico: Minibù fermi per un’ora; Internazionali, Scudetto, Coppa Italia e derby. Al Foro Italico una settimana da incubo; Addio ai parcheggi a Roma, con l'arrivo della metro li hanno eliminati tutti | Residenti disperati; Caos Porta Santa Croce, il Comune decide di modificare la viabilità.

Treni nel caos tra Napoli e Roma, ritardi fino a 3 ore per un guastoForti ritardi tra Napoli e Roma per un guasto sulla linea ferroviaria: treni fino a 3 ore di ritardo per alta velocità, Intercity e regionali ... napolike.it

Roma, tram al palo: cinque settimane di caos tra Parioli e FlaminioLunedì 13 aprile segnerà l’inizio di una nuova prova di pazienza per i pendolari romani. Per oltre un mese – scrive il dorso romano de La Repubblica – il quadrante nord della Capitale dovrà fare a men ... radiocolonna.it

+++ ULTIME NOTIZIE +++ Caos viabilità. Fate attenzione - facebook.com facebook

#Autostrada e #FiPiLi nel caos, mattina nera per la #viabilità toscana x.com