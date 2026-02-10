Lavori al Pigneto cambia la circolazione ferroviaria tra Tiburtina e Ostiense

Da venerdì 13 febbraio a domenica 22 marzo, i treni tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subiranno variazioni nelle fermate. La circolazione cambia per permettere i lavori alla nuova fermata di Pigneto. I treni potrebbero subire ritardi o deviazioni, quindi chi viaggia in zona deve pianificare con anticipo.

Roma, 10 febbraio 2026 – Nei fine settimana dal 13 febbraio al 22 marzo la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitatioriginari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – CesanoViterbo (i treni saranno limitatioriginari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express daper Fiumicino Aeroporto sarà regolare. I treni Intercity Milano – NapoliSalerno, Prato – Napoli, Milano – Reggio Calabria e Intercity Notte Torino – Salerno e Milano – SiracusaPalermo – solo nelle giornate di sabato e domenica – subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

