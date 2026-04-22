Il candidato sindaco ha pubblicato il suo primo video in cui affronta il problema del traffico intenso in alcune zone chiave della città. Nel messaggio, propone di introdurre un senso unico sulla circonvallazione per migliorare la circolazione durante le ore di punta. La questione della viabilità è stata al centro delle sue prime dichiarazioni pubbliche, sottolineando la necessità di interventi per ridurre la congestione nelle aree più trafficate.

Una prima uscita in video del candidato sindaco, Saturnino Di Ruscio, era legata al problema della viabilità cittadina, a un traffico intenso in alcuni punti strategici e in orari critici, sollevando la necessità di snellirlo. Da qui la proposta del candidato, sostenuto dalla lista Servire Fermo: migliorare la viabilità attorno al centro storico con la circonvallazione a senso unico. E’ il progetto che Di Ruscio, se eletto, si impegna a realizzare nei primi 100 giorni di mandato. "Quindici anni fa, ho lasciato una città con una viabilità scorrevole e sicura – ricorda l’ex primo cittadino –. La ritrovo con strade dissestate e un traffico insostenibile nelle ore di punta, dovuto soprattutto a un’errata localizzazione delle scuole".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Ruscio sul caos traffico: "Senso unico sulla circonvallazione"

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