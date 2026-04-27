Incidente tra due tir in A12 carico di detersivi si rovescia in autostrada | 10 km di coda

Un incidente tra due camion si è verificato sulla A12, tra Nervi e Genova Est, causando l’interruzione del traffico e una coda di circa 10 chilometri. Uno dei veicoli coinvolti ha perso parte del carico di detersivi liquidi, che si è riversato sulla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Due tir si sono scontrati sulla A12, tra Nervi e Genova Est. Uno dei due mezzi pesanti ha perso parte del carico di detersivi liquidi sulla carreggiata. Il tratto stradale tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione Genova, è stato chiuso (e poi riaperto). 10 km di coda.🔗 Leggi su Fanpage.it

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