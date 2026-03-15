Rissa tra famiglie e caos in ospedale | 15 identificati resta grave 49enne

Nella notte tra giovedì e venerdì, la Polizia di Avellino ha identificato 15 persone coinvolte in una rissa tra famiglie nel quartiere Quattrograna. L’episodio si è spostato anche all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Moscati, dove si è verificato un ulteriore scontro. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita durante la colluttazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono già 15 i soggetti identificati dalla Polizia di Avellino, protagonisti nella notte tra giovedì e venerdì di una violenta rissa nel quartiere Quattrograna e proseguita negli ambienti del pronto soccorso del Moscati. La rissa scoppiata tra alcuni accompagnatori si è rapidamente estesa fino all’area del triage, trasformando per lunghi minuti il pronto soccorso in una scena di caos e paura. Pazienti e operatori sanitari si sono ritrovati nel mezzo di una situazione potenzialmente esplosiva, con il rischio concreto che l’assistenza potesse essere compromessa. A evitare il peggio è stato soprattutto il sangue freddo di chi, in quel momento, era in servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rissa tra famiglie e caos in ospedale: 15 identificati, resta grave 49enne Articoli correlati Rissa tra famiglie nomadi anche in ospedale, grave un 49enneTempo di lettura: < 1 minutoUn 49enne è in gravi condizioni all’ospedale “Moscati” di Avellino ferito dopo una rissa scatenatasi nei prefabbricati di... Leggi anche: Avellino, violenta rissa tra famiglie Rom: grave un 49enne Aggiornamenti e notizie su Rissa tra famiglie e caos in ospedale... Temi più discussi: Rissa tra famiglie rom, 49enne in ospedale; Rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale di Pescara, investita una donna; Rissa tra famiglie rom ad Avellino: dal quartiere all'ospedale, notte di violenza e paura; Il video della rissa tra famiglie nomadi ad Avellino, grave un 49enne. Rissa tra famiglie nomadi ad Avellino, grave un 49enneUn 49enne è in gravi condizioni all'ospedale Moscati di Avellino ferito dopo una rissa scatenatasi nei prefabbricati di Contrada Quattrograna nella tarda serata di ieri tra due famiglie di etnia rom ... ansa.it Maxi rissa tra famiglie rom ad Avellino, uomo in fin di vita dopo un colpo alla testaUna violenta rissa tra due famiglie di etnia rom ha sconvolto la tarda serata di ieri ad Avellino, lasciando a terra un uomo in condizioni gravissime. Il ... cronachedellacampania.it Rissa in discoteca a Pomigliano d'Arco Un ragazzo di 19 anni è stato picchiato con una bottiglia di vetro e colpito ripetutamente alla testa. Ferita anche una 18enne facebook Il referendum sulla giustizia non è l’occasione per una rissa tra partiti. È, invece, un’opportunità per i cittadini di costruire una giustizia più giusta, più chiara e più efficiente. Il sistema attuale ha prodotto troppe storture, inefficienze e ambiguità. Questa riforma no x.com