L’UEFA ha emesso un comunicato in cui avverte l’Italia di non procedere con un commissariamento degli arbitri. La comunicazione segue le indagini per frode sportiva avviate contro il designatore degli arbitri, coinvolto in un’inchiesta che sta attirando l’attenzione internazionale. La vicenda rischia di creare una crisi diplomatica tra le autorità italiane e i vertici del calcio europeo. Per ora, nessuna decisione ufficiale è stata presa.

L’inchiesta per frode sportiva che ha travolto il designatore Gianluca Rocchi rischia di innescare una crisi diplomatica senza precedenti tra l’Italia e i vertici del calcio internazionale. Secondo quanto riferito dalla Lega Serie A, l’avviso di garanzia notificato al vertice arbitrale non deve essere utilizzato come pretesto politico per il commissariamento della Federcalcio. Una posizione netta, emersa con forza dopo che il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, aveva ipotizzato un intervento diretto del CONI per riportare ordine nel sistema. Il fronte del “no” all’intervento governativo si è consolidato nelle ultime ore a seguito di un colloquio tra il presidente della Lega Serie A e il numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Caos Arbitri, UEFA avverte l’Italia: “No al commissariamento”

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