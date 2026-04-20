L'UEFA ha confermato che l’Italia sarà tra i paesi ospitanti degli Europei 2032, garantendo l’organizzazione dell’evento nel paese. Tuttavia, ha espresso preoccupazioni specifiche riguardo a due città italiane, Milano e Napoli, segnalando possibili problemi logistici e infrastrutturali che potrebbero influenzare la partecipazione di queste località alla manifestazione. La decisione finale sulla loro partecipazione dipenderà dall’adeguamento di determinati standard richiesti dall’organizzazione.

"> Il Futuro di Milano e Napoli come Ospiti dell’UEFA Euro 2032. MILANO, ITALIA – 8 MARZO: Una vista generale dello Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) prima della partita di Serie A tra AC Milan e Inter, il 8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Michele Uva, Direttore Esecutivo dell’UEFA per gli Europei del 2032, esprime fiducia nel fatto che l’Italia manterrà il suo stato di co-organizzatrice del torneo. Tuttavia, sottolinea che ci sono requisiti specifici che Milano e Napoli devono soddisfare per essere incluse tra le città ospitanti. “Se non soddisfano i requisiti, non saranno tra le città limitrofe”, ha avvertito Uva, parlando della situazione degli stadi italiani durante un evento a Milano.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - UEFA rassicura l’Italia per Euro 2032, ma avverte su Milano e Napoli.

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