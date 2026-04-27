Caos al Colosseo | sequestrato il club con il triplo dei clienti

La polizia di Roma ha sequestrato un club situato vicino al Colosseo dopo aver riscontrato che il locale ospitava circa tre volte più clienti rispetto alla capienza massima autorizzata. Il locale, noto come The Sanctuary, è stato chiuso temporaneamente mentre vengono avviate le procedure di sequestro. L’intervento è avvenuto in seguito a controlli di routine finalizzati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di occupazione.

?? Cosa sapere La polizia di Roma sequestra il club The Sanctuary in zona Colosseo. Il locale ospitava il triplo dei clienti rispetto alla capienza massima autorizzata. La polizia amministrativa della questura di Roma ha disposto il sequestro immediato del locale The Sanctuary, situato in zona Colosseo, a seguito di un controllo che ha svelato una presenza di clienti pari al triplo rispetto alla capienza massima autorizzata dalla Commissione Comunale di vigilanza. L'intervento delle forze dell'or .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos al Colosseo: sequestrato il club con il triplo dei clienti Notizie correlate Sequestrato il The Sanctuary a Roma: dentro il triplo dei clienti consentiti e uscite di sicurezza bloccateSigilli al The Sanctuary, ristorante e discoteca vicino al Colosseo: irregolarità su sicurezza, vie di fuga ostruite e capienza triplicata. Roma, sequestrato The Sanctuary al Colosseo: capienza tripla rispetto al limiteRoma, 27 aprile 2026 – Spazi esterni trasformati in salotti chic, uscite di sicurezza ostruite e modifiche fai da te di destinazione d’uso.