Caos a Udine | il derby tra Alpini e Pride scuote il Comune

Il 25 aprile il centro storico di Udine si è trovato al centro di una serie di eventi che hanno coinvolto gruppi di Alpini, membri del Pride e rappresentanti di FriulKorea. La concomitanza di queste manifestazioni ha causato difficoltà nella pianificazione e nella gestione delle attività della città, con il sindaco che ha dovuto affrontare numerose problematiche legate alla logistica e alla sicurezza. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori presenti in zona.

?? Cosa sapere A Udine il 25 aprile Alpini, Pride e FriulKorea occupano il centro storico. La sovrapposizione degli eventi mette in crisi la gestione logistica del sindaco De Toni. A Udine, il 25 aprile 2026, la sovrapposizione tra il raduno degli Alpini, il Pride e l'evento culturale FriulKorea nel centro storico ha messo in luce una gestione amministrativa incapace di coordinare tre realtà diverse in un unico spazio urbano. Il sindaco Alberto Felice De Toni si è trovato al centro di una polemic .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Udine: il derby tra Alpini e Pride scuote il Comune Notizie correlate Udine, dilemma il 26 settembre: De Toni media tra Alpini e Pride? Cosa sapere Il sindaco De Toni media tra raduno Alpini e Fvg Pride a Udine il 26 settembre. "Hanno forzato la mano". Scontro tra gli alpini e il Pride Friuli-Venezia GiuliaGli alpini, che hanno sempre tenuto duro in trincea, non fanno certo buon viso a cattivo gioco davanti al Pride Friuli-Venezia Giulia. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Caso polizia locale a Udine, il Comune: Pagamenti entro luglio; Semafori spenti in una zona chiave della città: traffico in tilt e pedoni nel caos; UDINE | CASO TAGLIAMENTO: L’EUROPA RESPINGE GLI ATTIVISTI, PETIZIONI CHIUSE CON UN NULLA DI …; Parcheggio Moretti, il piano da 7 milioni è un rebus: mancano i fondi e c’è il rischio caos. Scontri post-partita a Udine. Nove indagati tra i rossoblùIl 22 novembre il parapiglia nel parcheggio con le forze dell’ordine, chiusa l’inchiesta. Quel giorno un tifoso ubriaco scatenò il caos: partirono cariche e lanci di bottiglie. ilrestodelcarlino.it Huesca-Saragozza finisce con pugni e tre espulsi: derby nel caos x.com Simonelli nettissimo sul caos Rocchi e arbitri: "Nessuna metta in dubbio la regolarità del campionato" - facebook.com facebook