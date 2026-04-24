Hanno forzato la mano Scontro tra gli alpini e il Pride Friuli-Venezia Giulia

Si è verificato uno scontro tra rappresentanti degli alpini e il Pride Friuli-Venezia Giulia. Gli alpini, noti per aver mantenuto una posizione ferma nel tempo, hanno avuto un confronto acceso con i partecipanti della manifestazione. La situazione ha attirato l'attenzione di chi seguiva l'evento, senza che si registrassero interventi di forze dell'ordine o conseguenze legali immediate. La discussione tra le due parti si è protratta per alcuni minuti.

Gli alpini, che hanno sempre tenuto duro in trincea, non fanno certo buon viso a cattivo gioco davanti al Pride Friuli-Venezia Giulia. O noi o loro è il senso di una lettera senza fronzoli indirizzata al sindaco, Alberto Felice De Toni, della giunta di centro sinistra a Udine e al suo vice. Il “casus belli” è la sfilata della sezione dell’Associazione nazionale alpini il 26 e 27 settembre, già approvata, con richiesta formale al Comune del 3 dicembre scorso. A sorpresa il Pride Friuli-Venezia Giulia ha annunciato il suo corteo il 26 settembre, nonostante le manifestazioni della comunità Lgbtqia+ si tengono storicamente in giugno. “La...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Hanno forzato la mano". Scontro tra gli alpini e il Pride Friuli-Venezia Giulia Notizie correlate Leggi anche: Quanti sono e da dove arrivano gli stranieri che visitano il Friuli Venezia Giulia