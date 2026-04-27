Lunedì 27 aprile, il traffico in direzione di Cagliari si è complicato a causa di due incidenti che si sono verificati lungo la Statale 130 e l'Asse Mediano. Entrambi gli eventi hanno causato blocchi e rallentamenti sulla viabilità verso il capoluogo sardo. La circolazione si è concentrata principalmente nelle zone interessate dai sinistri, rendendo difficile il transito per molti automobilisti in quelle ore.

? Cosa sapere Due incidenti su Statale 130 ed Asse Mediano bloccano il traffico verso Cagliari lunedì 27 aprile.. Code chilometriche tra Elmas e Quartu Sant'Elena paralizzano la viabilità per i pendolari.. Due incidenti stradali avvenuti nelle prime ore di questo lunedì 27 aprile hanno paralizzato i flussi tra Cagliari e l’hinterland, bloccando la viabilità dalla Statale 130 fino a viale Marconi. La mattinata è iniziata sotto il segno del caos per migliaia di pendolari che si sono ritrovati intrappolati in code interminabili. Il primo evento, quello più drammatico, ha colpito il territorio di Elmas sulla Statale 130 in direzione verso il capoluogo: un veicolo ha perso il controllo finendo per ribaltarsi su un fianco proprio al centro della carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Cagliari: due incidenti bloccano la viabilità verso il capoluogo

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