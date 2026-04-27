Cantinajazz ' Spring is here' a Marina di Pisa

Finalmente la primavera esplode, insieme al desiderio di tornare al mare, e CantinaJazz, lo spettacolo multisensoriale che inviata a "degustare la musica e ascoltare il vino", propone un evento sul mare, tutto dedicato alla primavera: "Spring is here!", sab. 2 maggio alle 20:30 al Fortino (Marina.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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