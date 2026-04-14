Giochi e laboratori creativi in pineta a Marina di Pisa
Sabato 18, nel parco avventura situato nella pineta di Marina di Pisa, si terrà un evento dedicato ai giochi e ai laboratori creativi all’aperto. Durante la giornata, i partecipanti potranno partecipare a diverse attività ideate per stimolare la creatività e il divertimento, in un ambiente naturale e aperto al pubblico. L’evento è rivolto a persone di tutte le età interessate a trascorrere alcune ore in modo interattivo e ludico.
Sabato 18 al Parco Avventura Il Pineto sarà possibile vivere un’esperienza creativa e divertente all’aria aperta.Per tutto il pomeriggio, i bambini e i loro familiari potranno immergersi in un mondo di laboratori creativi pensati appositamente per loro, dove gioco e scoperta si incontrano.Tra.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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