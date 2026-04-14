Giochi e laboratori creativi in pineta a Marina di Pisa

Sabato 18, nel parco avventura situato nella pineta di Marina di Pisa, si terrà un evento dedicato ai giochi e ai laboratori creativi all’aperto. Durante la giornata, i partecipanti potranno partecipare a diverse attività ideate per stimolare la creatività e il divertimento, in un ambiente naturale e aperto al pubblico. L’evento è rivolto a persone di tutte le età interessate a trascorrere alcune ore in modo interattivo e ludico.