Nel mondo del canottaggio, si registra il ritorno di Lodo e la conferma di Codato. Dopo un lungo periodo di assenza, lo specialista Matteo è tornato in gara, mentre Giovanni mantiene il suo ruolo di riferimento. Il due senza ha mostrato segnali positivi, portando ottimismo per le prossime competizioni. La stagione si sta delineando con alcune certezze e nuove prove per gli atleti italiani.

L’Italia del remo inaugura la stagione con il vento in poppa e un segnale chiaro al panorama europeo e mondiale. La Nazionale guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici conquista infatti la classifica generale della quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, regata internazionale dedicata allo storico presidente federale. Con 89 punti raccolti nelle 43 finali disputate tra sabato e ieri, gli azzurri si mettono alle spalle Grecia (43) e Francia (21), superando con autorità il primo banco di prova dell’anno. All’orizzonte c’è già il prossimo impegno: la Coppa del Mondo di Plovdiv, in Bulgaria, in programma dal 12 al 14 giugno....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Canottaggio, rilancio Azzurro: il ritorno di Lodo, la certezza Codato. Il due senza vola

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