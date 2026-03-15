A Milano nessuna certezza | cosa succede ora a Temakinho coi nuovi proprietari e il piano di rilancio

A Milano, Temakinho non ha ancora una direzione chiara mentre la catena di sushi nippo-brasiliano ha annunciato un cambio di gestione. Dopo aver scelto di ripartire da Reggio Calabria, i nuovi proprietari hanno deciso di spostare il focus del rilancio verso il territorio dello stretto di Messina, lasciando in sospeso le strategie precedenti. La situazione attuale vede quindi un'organizzazione in fase di ridefinizione.

Mutares ci aveva provato a fine 2023 anche con Temakinho, acquistandola da Cigierre, ma le cose non sono andate e bene e i 2 milioni di euro abbondanti investiti si sono volatilizzati in poco tempo. In Temakinho aveva investito 5 milioni di euro anche un fondo Azimut gestito da Muzinich sgr, ma anche quei soldi sono persi, di fatto. Blatte e sporcizia: sigillate anche le cucine dei grandi nomi. Cosa sta succedendo al Mercato Centrale . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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