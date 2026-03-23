Canottaggio | l’otto del Cus Pisa vola alla Budapest Cup Regatta

Pisa, 23 marzo 2026 – Un debutto internazionale da incorniciare per la sezione canottaggio del Cus Pisa. La formazione universitaria ha partecipato per la prima volta alla Budapest Cup Regatta, prestigiosa head race e internazionale nel cuore della capitale ungherese, con uno spettacolare percorso di 3600 metri che costeggia l’Isola Margherita, incastonato in un’ansa del Danubio. Con un format a cronometro e partenza lanciata, l’otto del Cus Pisa è sceso in acqua nella categoria universitari, sfidando altre due formazioni, una serba e una ungherese. La prova dei ragazzi è stata semplicemente dominante. Con un eccellente tempo di 9’55’’, l’equipaggio pisano ha nettamente superato i rivali e conquistato il primo posto di categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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