Recentemente la Cassazione ha stabilito che i soci di una società a responsabilità limitata non sono soggetti a contributi INPS sui redditi da partecipazione se non svolgono attività lavorativa. Questa decisione rende contestabili molti avvisi di pagamento inviati in precedenza, poiché la normativa prevede che l’obbligo contributivo si applichi solo in presenza di un’attività effettiva.

Contributi INPS su redditi da partecipazione in S.r.l: la Cassazione chiarisce che senza attività lavorativa non scatta l’obbligo contributivo, rendendo molti avvisi oggi contestabili.. Negli ultimi mesi numerosi contribuenti stanno ricevendo avvisi da parte dell’INPS relativi al recupero di contributi previdenziali calcolati su redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata (S.r.l.). Tali richieste meritano un’attenta valutazione alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, che si è espressa in modo chiaro con le sentenze n. 237922019, n. 237902019 e n. 215402019. Il punto centrale della controversia La questione riguarda i soggetti che: sono iscritti alla gestione artigiani o commercianti;. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Contributi INPS sui soci di Srl: la verità che molti non conoscono

Articoli correlati

Pancia gonfia, digestione lenta? La verità sugli enzimi digestivi che pochi conosconoGonfiore addominale, senso di pesantezza dopo i pasti, digestione lenta: disturbi comuni che spesso vengono attribuiti genericamente allo stress o a...

’Sviluppo Industriale Siena srl’, assemblea dei soci. Primo passo per il rilancio del sito BekoPrima assemblea dei soci di ’Sviluppo Industriale Siena srl’, la società creata da Invitalia e Palazzo pubblico (che detiene il 20% delle quote) per...

Altri aggiornamenti su Contributi INPS

Temi più discussi: Contributi INPS utili non distribuiti: guida soci; Contributi INPS e redditi società di capitali: la Sentenza; Pensioni, dal 2027 l’aumento dei requisiti; A che età si andrà in pensione con gli aumenti dal 2027? I chiarimenti dell'Inps.

Contributi INPS per partita IVA: come calcolarli e quanto pagare nel 2026Ogni professionista che offre servizi, consulenze o attività tecniche produce ricavi e sostiene parallelamente una serie di obblighi contributivi collegati al reddito professionale ... dire.it

Inps: in arrivo controlli sui contributi versati a favore di colf, badanti e babysitterSe, invece, si può dimostrare di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali o si possono vantare altre cause di esenzione sarà necessario contestare per iscritto la comunicazione ... it.blastingnews.com

Dal tirocinio all’apprendistato, guida INPS per i giovani: tutele, contributi e lavori digitali. https://www.orizzontescuola.it/dal-tirocinio-allapprendistato-guida-inps-per-i-giovani-tutele-contributi-e-lavori-digitali/ - facebook.com facebook