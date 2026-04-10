Cannes 2026 | il neon di Tokyo e il thriller oscuro di Refn

Al festival di Cannes 2026 sarà presentata in anteprima mondiale l’ultima opera cinematografica diretta da Nicolas Winding Refn, intitolata Her Private Hell. Tra le novità del festival ci sono anche l’esposizione del neon di Tokyo e un thriller oscuro che attirerà l’attenzione degli appassionati di cinema. La manifestazione si svolgerà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, coinvolgendo registi e attori provenienti da tutto il mondo.

Il festival di Cannes 2026 si prepara a ospitare l’anteprima mondiale di Her Private Hell, l’ultima opera cinematografica diretta da Nicolas Winding Refn. Il thriller, che sarà presentato all’interno della sezione Fuori Concorso, vede come protagonista Sophie Thatcher e punta su un’estetica visiva fortemente caratterizzata dai toni neon. L’atmosfera urbana di Tokyo e il cast internazionale. Le prime immagini del film rivelano un’ambientazione situata nella metropoli giapponese, dove una nebbia insolita avvolge le strade, dando vita a una presenza letale e difficile da intercettare. La trama segue le vicende di una donna impegnata nel percorso per ritrovare il proprio genitore biologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannes 2026: il neon di Tokyo e il thriller oscuro di Refn Her Private Hell: cosa sappiamo del nuovo thriller di Nicolas Winding Refn in programma a CannesSophie Thatcher, avvolta dalle luci al neon, occhieggia nella prima immagine del nuovo thriller del regista danese, che verrà presentato in anteprima... "Perfect Days" di Wim Wenders stasera su Rai 3: il film premiato a Cannes sulla bellezza nascosta nella routine di un giorno qualunque a TokyoC’è una parola giapponese, komorebi, che descrive il gioco di luce e ombra che le foglie creano quando il sole le attraversa. Temi più discussi: Cannes 2026: i possibili film in concorso; Her Private Hell: primo sguardo al nuovo film di Nicolas Winding Refn con Sophie Thatcher; Tsai Ming-liang a Torino per due giorni di incontri e proiezioni al Cinema Massimo; Cannes 2026: la lista ufficiale dei film in anteprima mondiale. Cannes 2026, il programma e i film della 79° edizioneNella tradizionale conferenza di presentazione, la 79° edizione del Festival di Cannes - in programma dal 12 al 23 maggio 2026 - ha finalmente ... ciakmagazine.it Cannes 2026: i possibili film in concorsoIn attesa di conoscere la line-up ufficiale, ecco tutte le previsioni sui film che potremmo vedere alla 79esima edizione del festival ... sentieriselvaggi.it Il no ai fondi pubblici mette in discussione un metodo, soprattutto guardando a quelli finanziati. Il governo si convinca che non esiste un “cinema di destra”: infatti a Cannes ci escludono - facebook.com facebook Perché il nostro Paese non è presente nella selezione ufficiale di Cannes x.com