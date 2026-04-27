Cane trascinato via dalla corrente il padrone sfida le onde per cercare di raggiungerlo

Un uomo si è tuffato in mare davanti all’Hotel Miramare a Stabia per cercare di salvare il suo cane trascinato via dalla corrente. Le forze dell’ordine locali hanno ricevuto una richiesta di aiuto e hanno lanciato l'SOS alla Capitaneria di porto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno attivato le procedure di salvataggio, mentre il padrone ha sfidato le onde nel tentativo di raggiungere il suo animale.

A lanciare l'Sos alla Capitaneria di porto sono state le forze dell'ordine locali dopo una disperata richiesta d'aiuto: un signore si era lanciato in acqua, davanti all'Hotel Miramare, a Stabia, nel tentativo di raggiungere il proprio cane, portato via dalla corrente. che continuava a trascinarlo.🔗 Leggi su Napolitoday.it FULLBinge Watch Me: Feeding Myself to Demons at the Demon Suppression Division Notizie correlate Trascinato dalla corrente nell’incidente in moto: disperate ricerche. Chi era Alessandro, ingegnere morto nel canaleVinci, 14 marzo 2026 – Profondo il cordoglio a Vinci per la morte di Alessandro Ostuni, 58 anni, ingegnere. Genoa-Napoli 1-0, Marelli sul rigore: “Vitinha ha trascinato molto il piede per cercare il contatto con Meret”A Dazn: "Comunque sbagliata l’ammonizione perché non c’era chiara occasione da rete. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Escursionista ucciso da un cane nei boschi di Tirano, indagini sul proprietario dell'animale; L’ultimo gesto di Sergio morto per salvare il cane | Per il suo animale uno slancio d’amore; Cremona si tuffa nel canale per salvare il suo cane ma non riemerge | morto 54enne. Cane trascinato via dalla corrente, il padrone sfida le onde per cercare di raggiungerloA lanciare l'Sos alla Capitaneria di porto sono state le forze dell'ordine locali dopo una disperata richiesta d'aiuto: un signore si era lanciato in acqua, davanti all'Hotel Miramare, a Stabia, nel t ... napolitoday.it Argentina, cane trascinato dalla corrente: passante si tuffa e lo salva - Il videoÈ accaduto mercoledì a Mar del Plata, dove il cane di una famiglia è stato trascinato al largo dalla forte corrente, rischiando di annegare sotto gli occhi dei presenti. A evitare il peggio è stato ... video.corriere.it Un cane. Tre anni. E un dolore che non dovrebbe esistere. Tek è stato trascinato per chilometri sull’asfalto. Legato. Senza possibilità di scappare. Ferite profonde. Carne viva. Un’agonia che nessun essere vivente dovrebbe conoscere. Eppure… qualcuno - facebook.com facebook