Genoa-Napoli 1-0 Marelli sul rigore | Vitinha ha trascinato molto il piede per cercare il contatto con Meret

Il Genoa batte il Napoli 1-0 grazie a un rigore. Marelli ha spiegato che Vitinha ha spinto molto il piede per cercare il contatto con Meret. L’arbitro Massa ha deciso di assegnare il penalty, e il Genoa ha approfittato per portarsi avanti.

Il Genoa va subtio in vantaggio contro il Napoli grazie ad un rigore assegnato da Massa per contatto tra Meret e Vitinha. L’impressione comune è che il direttore della gara non avrebbe assegnato il rigore se non fose stato richiamato dal Var per l’ on-field review. Stramaccioni dagli studi di Dazn commenta: “La sensazione è che Vitinha si lasci un po’ cadere” L’esperto di Dazn, Luca Marelli ha commentato: “Vitinha ha trascinato molto il piede per cercare il contatto con Meret, Massa forse ha visto un’occupazione ulteriore del campo da parte del portiere. Comunque sbagliata l’ammonizione perché non c’era chiara occasione da rete e quindi avrebbe dovuto assegnare il calcio di rigore senza ammonizione” Poi dopo 10 minuti Marelli richiede la linea e in parte si corregge: “Abbiamo rivisto l’azione e Massa non aveva assegnato il rigore, ma calcio di rinvio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Finisce subito in salita la partita tra Genoa e Napoli.

