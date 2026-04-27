Cancello abusivo rimosso da area comunale | Tolleranza zero

Un cancello installato senza autorizzazione su un'area comunale è stato rimosso in via Nobel ad Aversa. L’intervento è stato eseguito dalla polizia locale, che ha provveduto alla rimozione dell’installazione abusiva. Il sindaco della città ha comunicato pubblicamente l’operazione, ribadendo la posizione dell’amministrazione contro le installazioni non autorizzate, e ha annunciato che sono state presentate denunce alle autorità competenti.

Un cancello abusivo su un’area comunale è stato rimosso in via Nobel ad Aversa. A dare notizia dell’operazione della polizia locale è stato il sindaco della città normanna Franco Matacena che ribadisce il pugno duro dell’amministrazione contro gli abusi e che ha portato alla denuncia dei.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Melito, abbattimento in corso nella 219: locale commerciale abusivo in area comunaleQuesta mattina è in corso un intervento di demolizione nella zona 219 di Melito, dove le autorità stanno procedendo all’abbattimento di un manufatto... Cancello 'abusivo' tra due lidi, scatta la rimozione dopo il sequestroRimosso un cancello abusivo che impediva l'accesso alla battigia ostacolando la libera fruizione di un'area demaniale.