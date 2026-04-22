Melito abbattimento in corso nella 219 | locale commerciale abusivo in area comunale

Questa mattina a Melito, le forze dell’ordine stanno demolendo un edificio situato nella zona 219, identificato come un’attività commerciale aperta senza le autorizzazioni necessarie. L’intervento fa seguito a un provvedimento ufficiale volto a rimuovere una struttura costruita senza permessi. L’operazione è in corso e si prevede che si concluda nelle prossime ore.

Questa mattina è in corso un intervento di demolizione nella zona 219 di Melito, dove le autorità stanno procedendo all’abbattimento di un manufatto utilizzato come esercizio commerciale risultato completamente abusivo. Il manufatto, secondo quanto accertato, era stato realizzato attraverso la chiusura di un porticato di proprietà comunale, originariamente destinato al servizio delle palazzine. L’occupazione dello spazio pubblico sarebbe avvenuta senza alcuna autorizzazione. Oltre all’irregolarità edilizia, l’attività risultava abusiva anche dal punto di vista commerciale. Non era mai stata autorizzata dai competenti uffici comunali, operando quindi in totale assenza di permessi.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, abbattimento in corso nella 219: locale commerciale abusivo in area comunale Notizie correlate Ottiene un alloggio comunale ma vive altrove e nella casa comunale la polizia locale trova clandestinoAbbiategrasso (Milano), 20 febbraio 2026 – Negli ultimi giorni la Polizia locale ha messo a segno una serie di interventi mirati contro occupazioni... Corso Garibaldi: distrugge la vetrina di un locale commerciale e ruba due pistole a salve. Arrestato dalla Polizia di StatoNapoli, usa un monopattino per sfondare la vetrina di un negozio e viene sorpreso in strada mentre carica una pistola: arrestato 37enne dopo...