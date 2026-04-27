Can Yaman al Festival On Air di Palermo | Gli errori e i fallimenti servono nella vita

Durante il festival On Air 2026 a Palermo, l’attore è intervenuto sul palco e ha parlato dei momenti difficili vissuti nella sua carriera, affermando che errori e fallimenti sono parte del percorso di crescita. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei numerosi spettatori presenti, che hanno seguito con interesse le sue dichiarazioni. L’evento si è svolto nel capoluogo siciliano, attirando diversi appassionati e addetti ai lavori del settore.

Can Yaman è stato uno dei protagonisti del festival On Air 2026 che si è tenuto nei giorni scorsi a Palermo. L’evento organizzato e diretto da Simona Gobbi ha visto l’attore turco immergersi letteralmente in un bagno di folla. Yaman è stato intervistato per l’occasione dall’amico e collega di set Giovanni Nasta. Can Yaman protagonista al Festival On Air di Palermo. Il protagonista di Sandokan si è raccontato a 360 gradi tra battute e ironia: «Io sono molto contento di essere qui a Palermo, l’accoglienza è incredibile. In tutta Italia ricevo tanto affetto. Sono molto grato al pubblico. L’affetto che ricevo mi motiva a migliorare sempre di più.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Can Yaman al Festival On Air di Palermo: “Gli errori e i fallimenti servono nella vita” Notizie correlate On Air Festival 2026 a Palermo: Can Yaman tra gli ospiti della terza edizioneOn Air Festival torna a Palermo per la sua terza edizione, confermandosi come un importante spazio di incontro e riflessione dedicato al dialogo tra... A Palermo la terza edizione dell'On Air Festival: tra gli ospiti Can Yaman e Marco BocciOn Air Festival torna a Palermo per la sua terza edizione, confermandosi come un importante spazio di incontro e riflessione dedicato al dialogo tra... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Can Yaman a Palermo: Mi voglio rovinare con la commedia; A Palermo On Air Festival, Can Yaman tra gli ospiti della terza edizione; Can Yaman, la mano della fan che si spinge oltre il limite e la sua reazione; Talk con Can Yaman, Cinisara Cheese e arrustuta a Villa Filippina: cosa fare nel weekend del 25 aprile. Can Yaman al Festival On Air di Palermo: Gli errori e i fallimenti servono nella vitaCan Yaman si racconta a 360° al Festival On Air 2026 di Palermo: «Gli errori e i fallimenti servono nella vita» ... superguidatv.it Can Yaman, bagno di folla al festival On Air di PalermoPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it #CanYaman x.com Can Yaman Fan Club Italia - facebook.com facebook