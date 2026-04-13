A Palermo la terza edizione dell' On Air Festival | tra gli ospiti Can Yaman e Marco Bocci

A Palermo si svolge la terza edizione dell'On Air Festival, evento che si tiene annualmente. Tra gli ospiti presenti ci sono l’attore turco e l’attore italiano. L’evento si svolge in diverse location della città e prevede incontri, panel e proiezioni. La manifestazione si concentra sui temi legati all’audiovisivo e alla sua relazione con la società attuale.

On Air Festival torna a Palermo per la sua terza edizione, confermandosi come un importante spazio di incontro e riflessione dedicato al dialogo tra audiovisivo e società contemporanea.Dal 23 al 25 aprile 2026, il Festival riunisce alcuni tra i protagonisti più amati del cinema e delle serie tv.🔗 Leggi su Palermotoday.it Torna a Cesena il Festival malatestiano della libertà, tra gli ospiti c'è anche Marco Rizzo“Il Festival della Libertà è diventato un appuntamento fisso per il nostro territorio - spiega il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei - e... Milazzo Film Festival Attorstudio 2026: Risi, Palmiero e Nugnes tra gli ospiti della dodicesima edizioneLa kermesse milazzese, giunta alla dodicesima edizione e patrocinata anche quest’anno dal Comune di Milazzo, avrà tra i tanti ospiti anche Marco...