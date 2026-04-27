Campomarino torna al decoro | spiagge pulite dopo le mareggiate

Dopo le recenti mareggiate, le spiagge di Campomarino sono state sottoposte a interventi di pulizia da parte dell’amministrazione locale. Le operazioni sono state concluse, ripristinando le aree sabbiose e rimuovendo i detriti accumulatisi con le mareggiate. La pulizia si aggiunge alle iniziative di recupero del decoro urbano e delle zone balneari della località.

? Cosa sapere L'amministrazione Norante ha completato la pulizia delle spiagge di Campomarino dopo le mareggiate.. L'intervento garantisce il decoro del litorale per l'inizio della stagione turistica locale.. Dopo le violente mareggiate che hanno colpito il litorale, l’amministrazione Norante ha completato i lavori di pulizia delle spiagge a Campomarino, rispondendo alle sollecitazioni dei balneari che attendevano il ripristino del decoro per l’inizio della stagione turistica. Il fronte marino di Campomarino, recentemente flagellato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità e gravità, è tornato a presentarsi con un aspetto ordinato. Gli eventi atmosferici avversi avevano infatti causato l’accumulo di ingenti quantità di detriti lungo tutto l’arenile, creando una situazione complessa per la gestione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campomarino torna al decoro: spiagge pulite dopo le mareggiate Notizie correlate Spiagge Pulite, Legambiente torna a Giancola: appuntamento il 19 aprileBRINDISI - In occasione di spiagge pulite, Legambiente Brindisi ha realizzato numerose iniziative lungo la costa nord ed anche nel parco delle saline... Tappeto di rifiuti sulle spiagge dopo le mareggiate, pulizia straordinaria alla “Spiaggia delle Tartarughe”Le recenti mareggiate hanno lasciato sulle spiagge del litorale domizio una quantità impressionante di rifiuti, in particolare plastici, creando un...