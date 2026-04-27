Campionati italiani 10.000 metri | trionfano Guerra e Del Buono a Sulmona

Ai campionati italiani di 10.000 metri, il romano ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo, mentre la vicentina ha ottenuto il suo primo oro sulla distanza. La gara si è svolta a Sulmona, con entrambi gli atleti che si preparano ora per la Coppa Europa di La Spezia. I risultati sono stati ufficializzati dal comitato organizzatore, confermando il successo degli atleti nelle rispettive categorie.

Secondo titolo consecutivo per il romano, primo oro sulla distanza per la vicentina. Successi in vista della Coppa Europa di La Spezia. Ai Campionati italiani dei 10.000 metri, disputati a Sulmona, arrivano le conferme e le novità attese. Tra gli uomini si impone ancora Francesco Guerra, che conquista il secondo titolo consecutivo grazie a un attacco decisivo a 700 metri dal traguardo. Il romano chiude in 29:36.26, in una gara condizionata dal caldo e dal vento. Per il 24enne di Frascati si tratta del quarto titolo tricolore in carriera, considerando anche i successi sui 10 km su strada. Alle sue spalle si piazza Konjoneh Maggi (29:42.33), che nel finale supera Pasquale Selvarolo, terzo in 29:50.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Federica Del Buono e Francesco Guerra vincono i Campionati Italiani dei 10.000 metri. Ora la Coppa EuropaA Sulmona (in provincia de L’Aquila) sono andati in scena i Campionati Italiani dei 10. Leggi anche: Del Buono e Nimbona illuminano i Campionati dei 10.000 metri. C’è la Coppa Europa all’orizzonte Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Guerra e Del Buono a segno nei 10.000; Del Buono e Guerra ai Campionati italiani dei 10.000 su pista di Sulmona; Federica Del Buono e Francesco Guerra vincono i Campionati Italiani dei 10.000 metri. Ora la Coppa Europa; Fidal Puglia. Federica Del Buono e Francesco Guerra vincono i Campionati Italiani dei 10.000 metri. Ora la Coppa EuropaA Sulmona (in provincia de L'Aquila) sono andati in scena i Campionati Italiani dei 10.000 metri, evento dal peso specifico importante visto che manca un ... oasport.it Campionati Italiani 10.000m a Sulmona: Del Buono e Nimbona puntano alla Coppa EuropaSulmona, in provincia de L’Aquila, si prepara a ospitare i Campionati Italiani dei 10.000 metri, in programma domenica 26 aprile. L’evento è cruciale per la selezione della squadra azzurra in vista de ... it.blastingnews.com #Sulmona (AQ): ai Campionati Italiani Assoluti 10.000 metri su pista, gli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri Federica Del Buono e Francesco Guerra salgono sul gradino più alto del podio! Bravissimi #sport x.com A Sulmona, sono Francesco Guerra e Federica Del Buono a vincere il titolo italiano 2026 dei 10.000m su pista - facebook.com facebook