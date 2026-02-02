A Campi Bisenzio è partito il nuovo sportello “Impronte – Punto Famiglie”. Il servizio, promosso dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, offre supporto e orientamento ai cittadini e alle famiglie che hanno bisogno di aiuto o informazioni sui servizi locali. Lo sportello mira a facilitare l’accesso alle risorse disponibili e a rispondere alle esigenze di chi si trova in difficoltà.

Campi Bisenzio (Firenze), 2 febbraio 2026 - È attivo a Campi Bisenzio lo sportello “Impronte – Punto Famiglie”, un servizio coordinato dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e rivolto al sostegno di tutti i membri della famiglia, attraverso supporto diretto e orientamento ai servizi presenti sul territorio. Il Punto Famiglie Impronte si configura come uno spazio di ascolto, accompagnamento e consulenza, con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle famiglie e favorire l’accesso alle opportunità e alle risorse disponibili nella comunità locale. Il servizio è presente, oltre che a Campi Bisenzio, anche nei comuni di Calenzano, Scandicci e Sesto Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Campi Bisenzio attivo lo sportello 'Impronte-Punto Famiglie'

Approfondimenti su Campi Bisenzio Punto Famiglie

