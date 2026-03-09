Umbria morti sul lavoro | la regione resta nella zona rossa Al via il nuovo piano

In Umbria, i decessi sul lavoro continuano a essere un problema, mantenendo la regione in zona rossa per quanto riguarda la sicurezza. Per affrontare questa situazione, è stato avviato un nuovo piano che mira a rafforzare la cultura della prevenzione attraverso percorsi formativi dedicati a lavoratrici e lavoratori. La Regione ha aderito all’accordo tra Inail e la Conferenza delle Regioni per promuovere questo progetto.

La Regione Umbria aderisce all'accordo con Inail per rafforzare la formazione nelle imprese. L'assessore De Rebotti: "Investire sulla prevenzione significa tutelare lavoratori e qualità del lavoro" Il provvedimento consente alla Regione di partecipare alla campagna nazionale finalizzata al rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi, con particolare attenzione ai settori a maggiore rischio infortunistico. Gli interventi formativi saranno aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria già prevista dagli accordi Stato-Regioni e mirano ad accrescere la consapevolezza dei rischi e delle corrette misure di prevenzione nei luoghi di lavoro.