Un approfondimento sugli incidenti sul lavoro in Italia evidenzia come la Toscana sia classificata come una

Arezzo, 14 aprile 2026 – La zona ross a, quella in cui si trova la Toscana, raggruppa le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro più alta rispetto alla media nazionale (3,0). La maglia nera per numero di vittime va a Livorno seguita da Arezzo prima ancora di Firenze ( fonte Osservatorio Sicurezza Vega). A seguire una testimonianza dell'Assessore regionale ai Trasporti Filippo Boni, in occasione della presentazione del libromusical su incidenti e omicidi del lavoro che si è tenuta sabato scorso alla Biblioteca delle Oblate (Firenze) " Il Pane loro 2, la vendetta " del giornalista indipendente Stefano Mencherini (libro e musical prodotti dall'associazione senza scopo di lucro Il Corsaro di Pieve Santo Stefano).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti sul lavoro: Toscana "zona rossa" e Arezzo seconda per vittime

Morti sul lavoro: 67 vittime in un anno in Toscana, confermata la ‘zona gialla’Livorno e Massa Carrara le maglie nere in regione, con una incidenza da zona rossa.

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