Cameron Norrie sullo scontro con Sinner | In allenamento mi mette sempre in grande difficoltà

Domani si disputeranno gli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid tra Cameron Norrie e Jannik Sinner. Norrie ha vinto il suo match contro l’argentino Tirante, con un punteggio di 7-5 7-6 (5), mentre Sinner ha superato il danese Møller, con un punteggio di 6-2 6-3. Durante un’intervista, Norrie ha detto che in allenamento Sinner gli mette spesso in grande difficoltà.

Cameron Norrie affronterà domani Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Il tennista britannico ha sconfitto l’argentino Thiago Tirante col punteggio di 7-5 7-6 (5), guadagnandosi il confronto col pusterese, a segno contro il danese Elmer Møller per 6-2 6-3. Un incrocio che nel circuito professionistico non c’è mai stato e quindi ricco di spunti. Norrie è un giocatore non dotato di grandissima potenza, ma in grado con le proprie traiettorie mancine di trovare degli angoli che possono mettere in difficoltà chiunque. Sinner, però, potrà fare affidamento su alcuni allenamenti effettuati col britannico e in cui, per stessa ammissione di quest’ultimo, ha creato non pochi problemi al suo avversario.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: “In allenamento mi mette sempre in grande difficoltà” Notizie correlate Norrie racconta l’allenamento con Sinner: “A un certo punto lui mi fa: ‘Annulla tutto'”Cameron Norrie ha raccontato il lunghissimo allenamento con Jannik Sinner prima dell'esordio di entrambi nel torneo di Indian Wells: a un certo punto... Leggi anche: Indian Wells, Norrie e l’aneddoto sugli allenamenti ‘infiniti’ con Sinner: “Mi ha fatto cancellare gli impegni” Panoramica sull’argomento Si parla di: Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: In allenamento mi mette sempre in grande difficoltà; Cameron Norrie rompe il silenzio dopo la controversia con Tomas Machac al Madrid Open. Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: In allenamento mi mette sempre in grande difficoltàCameron Norrie affronterà domani Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Il tennista britannico ha sconfitto l'argentino Thiago ... oasport.it