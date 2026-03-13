Indian Wells Norrie e l’aneddoto sugli allenamenti ‘infiniti’ con Sinner | Mi ha fatto cancellare gli impegni

Durante un allenamento al torneo di Indian Wells, Norrie ha raccontato di aver condiviso un momento particolare con Sinner, con cui aveva prenotato il Centrale per due ore. Tuttavia, i due hanno prolungato l’allenamento molto oltre il tempo previsto, trovandosi così a cancellare altri impegni per continuare a giocare e divertirsi insieme.

(Adnkronos) – “Avevamo prenotato il Centrale per due ore. Ma entrambi stavamo facendo un allenamento surreale e ci stavamo divertendo molto. Così Jannik mi ha detto: ‘Come on, andiamo avanti!". Lo ha raccontato Cameron Norrie, numero 29 del ranking Atp, durante un'intervista a Bbc Sport, parlando di una sessione di allenamento con Sinner finita per durare 3 quasi tre ore e mezza a Indian Wells. Norrie ha aggiunto: "Avevo altre cose da fare per il torneo e anche Jannik doveva fare un fotoshoot, però mi ha semplicemente detto ‘Cancella ciò che devi fare’. Così ho dovuto scrivere al mio agente e posticipare i miei impegni. Abbiamo giocato più o meno tre ore e venti". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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