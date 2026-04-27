Cambiano i collegamenti Stp | dal 1° maggio la nuova linea per il centro commerciale

A partire dal 1° maggio, si attueranno modifiche ai collegamenti di trasporto pubblico locale nella città, con l'introduzione di una nuova linea per il centro commerciale. La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale, che ha approvato un piano di rimodulazione e ottimizzazione dei servizi di trasporto urbano. Questa riorganizzazione mira a migliorare l'offerta di collegamenti nella zona centrale e nelle aree circostanti.

BRINDISI – Dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale della proposta di rimodulazione e ottimizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, prende ufficialmente il via la riorganizzazione della mobilità urbana. La Società trasporti pubblici (Stp) ha annunciato l'istituzione della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Nuova linea elettrica a 20 kV per il centro commerciale “Mirò”: pubblicato l’avvisoÈ stato pubblicato l’avviso relativo alla realizzazione di una nuova linea elettrica in media tensione a 20 kV destinata ad alimentare le... Ripristinata la linea Messina-Taormina, dal 7 marzo riprendono i collegamenti ferroviariRiprenderà domani 7 marzo la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina lungo la linea che porta a Catania e Siracusa.