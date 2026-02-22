Nuova linea elettrica a 20 kV per il centro commerciale Mirò | pubblicato l’avviso

Un avviso ha annunciato la creazione di una linea elettrica da 20 kV per il centro commerciale “Mirò” in via Tirino. La nuova infrastruttura fornirà energia alle strutture del complesso, che si estende tra Chieti e Cepagatti. La posa della linea interessa un’area già in fase di sviluppo commerciale. La connessione garantirà un approvvigionamento stabile per le attività commerciali e i servizi nelle vicinanze. La realizzazione inizierà nelle prossime settimane.

È stato pubblicato l’avviso relativo alla realizzazione di una nuova linea elettrica in media tensione a 20 kV destinata ad alimentare le infrastrutture del nuovo centro commerciale “Mirò”, in via Tirino, nel territorio comunale di Chieti e in parte in quello di Cepagatti. L’intervento è promosso da e-distribuzione (Enel Distribuzione Spa – Abruzzo, Marche e Molise) nell’ambito dell’iter autorizzativo previsto per le opere di urbanizzazione primaria. Il progetto prevede la costruzione di una linea interrata lunga circa 2.167 metri, che collegherà la cabina secondaria esistente denominata “Toto” alla cabina “Sirecc”, garantendo così la fornitura di energia elettrica al nuovo polo commerciale in fase di realizzazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

