Ripristinata la linea Messina-Taormina dal 7 marzo riprendono i collegamenti ferroviari

Da domani, 7 marzo, i treni riprenderanno a circolare tra Messina e Taormina lungo la linea che collega anche Catania e Siracusa. La riattivazione delle corse ferroviarie segna la fine di un'interruzione che aveva interessato il servizio, permettendo ora di riprendere i collegamenti abituali su questa tratta. La ripresa interessa tutte le corse programmate sulla linea.

Riprenderà domani 7 marzo la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina lungo la linea che porta a Catania e Siracusa. Una decisione presa dopo la conclusione dei lavori straordinari resi necessari dai gravi danni causati dal ciclone Harry. Le operazioni di ripristino sono state completate nei tempi previsti da Rfi, che ha avviato gli interventi subito dopo l'emergenza per consentire la riattivazione della tratta. Restano tuttavia criticità sulla tratta Taormina-Catania, penalizzata dal 13 novembre 2025 da limitazioni operative legate alla funzionalità della stazione di Catania centrale, che impediscono il regolare ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze.