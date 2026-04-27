Il 26 maggio lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà un’amichevole a cui prenderà parte anche José Callejón, che tornerà a giocare a Napoli. L’ex calciatore, che ha già militato nel club in passato, prenderà parte alla manifestazione chiamata “Notte dei Leoni”. La partita vedrà coinvolti diversi giocatori, tra cui lo stesso Callejón, che scenderà in campo per questa occasione.

José Callejón si aggiunge al parterre di stelle per la “Notte dei Leoni”. Il prossimo 26 maggio, lo stadio Diego Armando Maradona farà da cornice a una parata di leggende azzurre per un grande evento di beneficenza. Manca solo un mese al fischio d’inizio di una serata che promette gol, spettacolo e solidarietà nel cuore di Fuorigrotta. L’ex azzurro ha annunciato la sua presenza tramite i propri canali social: “Io, Josè Maria Callejon, 349 presenze, 82 gol, tre trofei vinti, ho fatto su e giù per la fascia per 7 anni senza fermarmi mai e ora con la gioia nel cuore torno a casa della mia gente di Napoli che per me sarà sempre famiglia. Per voi, per i ragazzi di Nisida, per la città”, annuncia l’esterno spagnolo via social, con un messaggio sentito e carico d’emozione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Callejon torna a Napoli, scenderà il campo in un’amichevola al Maradona

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