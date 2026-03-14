Durante la partita tra Napoli e Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A, un attaccante giallorosso ha accusato un malore in campo ed è stato portato via in barella. Lo staff medico di entrambe le squadre è intervenuto subito per prestare assistenza, creando momenti di apprensione tra i presenti allo stadio Maradona.

Momenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Lo staff medico di entrambe le squadre è entrato in campo per soccorrere l'attaccante giallorosso Banda, finito a terra davanti alla panchina del Napoli facendo capire di aver perso i sensi. Cosa è successo L'episodio è avvenuto all'86 minuto di gioco e ha scosso tutto lo stadio, dai protagonisti in campo a ai tifosi sugli spalti. Entrambi gli staff medici hanno soccorso il calciatore del Lecce uscito dal campo in barella tra gli applausi del pubblico. Appena uscito dal rettangolo di gioco Banda è salito in ambulanza. Le condizioni fisiche A margine del fischio finale, lo staff medico del Lecce ha informato sulle condizioni fisiche di Banda che, è uscito da un campo per un malore, 40 secondi dopo aver subito un colpo allo sterno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Napoli-Lecce, malore in campo per Banda portato via in barella. Paura al Maradona

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