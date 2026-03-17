Lavezzi torna a Napoli | il Pocho in campo al Maradona per la Notte dei Leoni

Il 26 maggio il Pocho Lavezzi tornerà a Napoli per partecipare a una partita di beneficenza allo stadio Maradona, insieme a Insigne e alle Legends del Napoli. L’evento, denominato “Notte dei Leoni”, vedrà l’ex attaccante in campo per incontrare i tifosi azzurri e sostenere una causa benefica. Lavezzi ha confermato la sua presenza sui social, suscitando entusiasmo tra i sostenitori del club.

Il Pocho Lavezzi dà appuntamento ai tifosi azzurri il 26 maggio per la partita di beneficenza con Insigne e le Legends Napoli. Ezequiel Lavezzi si prepara a tornare allo stadio Diego Armando Maradona per un evento speciale. L’ex attaccante argentino sarà tra i protagonisti della “Notte dei Leoni”, partita di beneficenza organizzata da Legends Napoli in programma il prossimo 26 maggio. In campo ci sarà anche Lorenzo Insigne, ma l’attenzione dei tifosi azzurri è soprattutto rivolta al ritorno del “Pocho”. Lavezzi ha vestito la maglia del Napoli dal 2007 al 2012, collezionando 188 presenze e realizzando 48 gol, prima del trasferimento al Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Lavezzi torna a Napoli: il Pocho in campo al Maradona per la “Notte dei Leoni” Articoli correlati Il Pocho Lavezzi torna a giocare in Italia per l’evento Live The DreamDopo due anni dai problemi di salute che hanno afflitto il Pocho Lavezzi, l’ex Napoli torna sui campi di calcio in Italia. Leggi anche: Napoli, torna la Notte dei Leoni Una selezione di notizie su Lavezzi torna Temi più discussi: Il Pocho Lavezzi torna in campo in Italia: l'annuncio sui social; Lavezzi torna in campo: il Pocho torna a giocare per la prima volta dopo il ritiro all'evento Live the Dream; Lavezzi torna in campo in Italia: il Pocho protagonista a Frosinone il 4 giugno; Lavezzi torna in campo in Italia: il Pocho sarà protagonista di Live The Dream. Lavezzi torna al Maradona: amichevole di beneficenza il 26 maggioNapoli– Una notte carica di nostalgia e solidarietà. Il 26 maggio Ezequiel Lavezzi tornerà a calcare il prato dello Stadio Diego Armando Maradona, a distanza ... cronachedellacampania.it Amichevole il 26 maggio, Lavezzi torna a giocare al MaradonaEzequiel Lavezzi tornerà a giocare allo stadio Maradona per un match di beneficienza. L'esterno argentino sarà in campo per la Notte dei Leoni, un evento che si terrà con l'organizzazione 'Legends N ... ansa.it Il Pocho Lavezzi torna a Napoli, in campo al Maradona a fine stagione: l'annuncio fa impazzire i tifosi, è ufficiale! | FOTO dlvr.it/TRXfYh Leggi l'articolo #SSCNapoli #Napoli x.com LAVEZZI TORNA IN CAMPO A FUORIGROTTA Come annunciato dalla pagina ufficiale delle 'Napoli Legends', anche il Pocho sarà in campo al Maradona nel corso della 'Notte dei Leoni' Al fianco delle leggende della storia del Napoli, Lavezzi sfiderà le - facebook.com facebook