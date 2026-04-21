Semifinale di Coppa Italia | la pareggia Calhanoglu poi Sucic porta l' Inter in finale

Nella semifinale di Coppa Italia, il Como si presenta con determinazione e conquista il vantaggio di due reti contro l’Inter a San Siro. Tuttavia, dopo il primo gol di Calhanoglu che riduce le distanze, la squadra di casa reagisce e trova il pareggio con un altro gol di Calhanoglu. Successivamente, Sucic segna il gol che permette all’Inter di qualificarsi per la finale.

Un Como orgogliodso ci crede e va addirittura in vantaggio di due gol a San Siro contro l'Inter. Ma quando Calhanoglu accorcia, la partita cambia. E una pazza Inter macina gioco e gol, soprattutto dopo l'erroraccio di Diao che fallisce il terzo gol per i lariani. E allora arriva la doppietta di.🔗 Leggi su Quicomo.it

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